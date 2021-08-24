MEB'den çevrim içi psikolojik sağlamlık eğitimi
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MEB'den çevrim içi psikolojik sağlamlık eğitimi

MEB'den çevrim içi psikolojik sağlamlık eğitimi
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bünyesinde hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli idareci, öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması amacıyla çevrim içi psikolojik sağlamlık eğitimi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bünyesinde hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli idareci, öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması amacıyla çevrim içi psikolojik sağlamlık eğitimi verdi.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması amacıyla yeni eğitim öğretim yılında rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerince ilgili çalışmalar başlatıldı.

Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, çevrim içi düzenlenen programda açılış konuşması yaptı.

Konuşmanın ardından Bakanlık bünyesinde hizmet veren 256 rehberlik ve araştırma merkezindeki görevli idareci, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara, "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim verildi.

Eğitime katılanlar, ayrıca okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları" hakkında bilgilendirildi.

Böylece rehberlik ve araştırma merkezleri aracılığıyla ilk aşamada yaklaşık 35 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmana verilen eğitimler tamamlandı. İkinci aşamada ise bu eğitimin tüm öğretmenlere verilmesi hedefleniyor.

Okullar yüz yüze açıldığında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların koordinesinde, öğretmenler aracılığıyla tüm öğrencilere "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı" uygulanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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