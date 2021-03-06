MEB'den, 'başörtülü öğrenci okula alınmadı' iddiasına soruşturma
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MEB'den, 'başörtülü öğrenci okula alınmadı' iddiasına soruşturma

06.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:56
MEB'den, 'başörtülü öğrenci okula alınmadı' iddiasına soruşturma

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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