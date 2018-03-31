MEB'den "Açıköğretim Kurumları Sınavları" Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca, açıköğretim kurumları sınavlarına 4'ten fazla ders için giren adayların cevap kağıtlarında, teknik bir hatadan dolayı eksik kodlama alanı ayrıldığı bildirildi. Cevap kağıtları eksik basılan dersler için telafi sınavı 21 Nisan Cumartesi günü yapılacak