MEB'den 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunları için "yüz yüze eğitim" açıklaması! 15 Şubat'ta okullar açılacak mı?

MEB son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" açıklamasını yaptı. Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? .

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" duyurusunu yaptı. Peki,Okullar ne zaman açılacak?

15 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için 15 Şubat'ı işaret etti. Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık." dedi.

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var.

15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Yine kademeli bir sistem ile başlatabiliriz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Salgının seyrine göre senaryolarımız var. Henüz daha tümüyle kontrol altında olan bir hadise yok. Evinde hastası olan aileler ve çocukların tümünü aynı potada değerlendiremeyiz. Böyle bir seçeneğe her zaman açığız.

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