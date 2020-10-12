MEB'den 500 tablet ve bilgisayar yardımı ne zaman olacak? MEB bilgisayar ve tablet yardımı için başvuru formu var mı? MEB bilgisayar ve tablet yardımı
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MEB'den 500 tablet ve bilgisayar yardımı ne zaman olacak? MEB bilgisayar ve tablet yardımı için başvuru formu var mı? MEB bilgisayar ve tablet yardımı

12.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:42
MEB'den 500 tablet ve bilgisayar yardımı ne zaman olacak? MEB bilgisayar ve tablet yardımı için başvuru formu var mı? MEB bilgisayar ve tablet yardımı

Milli eğitim bakannı Ziya Selçuk, yaptığı uzaktan eğitim sürecinde verilecek ücretsiz tabletler için detayları paylaştı. Peki, MEB'den 500 tablet ve bilgisayar yardımı ne zaman olacak? MEB bilgisayar ve tablet yardımı için başvuru formu var mı? MEB bilgisayar ve tablet yardımı için nereye başvurmalıyız?

Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamada tablet ve bilgisayarlara ulaşmak isteyen ailelerin ve çocukların nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ayrıntılarıyla yer aldı.

MEB'den 500 tablet ve bilgisayar yardımı ne zaman olacak? MEB bilgisayar ve tablet yardımı için başvuru formu var mı? MEB bilgisayar ve tablet yardımı

TABLETLER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Bakan Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamada tablet ve bilgisayar dağıtımlarının bu hafta içi başlayacağını ve peyderpey devamının geleceğini söyledi. Yaptığı açıklama Sayın Selçuk, ihtiyacın farkında olduklarını ve bunun için çalışmalarının sürdüğünden bahsetti.

Açıklamasına ''13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde devam eden Ziya Selçuk çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

MEB'den 500 tablet ve bilgisayar yardımı ne zaman olacak? MEB bilgisayar ve tablet yardımı için başvuru formu var mı? MEB bilgisayar ve tablet yardımı

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