MEB'den 500 tablet ve bilgisayar yardımı ne zaman olacak? MEB bilgisayar ve tablet yardımı için başvuru formu var mı? MEB bilgisayar ve tablet yardımı

Milli eğitim bakannı Ziya Selçuk, yaptığı uzaktan eğitim sürecinde verilecek ücretsiz tabletler için detayları paylaştı. Peki, MEB'den 500 tablet ve bilgisayar yardımı ne zaman olacak? MEB bilgisayar ve tablet yardımı için başvuru formu var mı? MEB bilgisayar ve tablet yardımı için nereye başvurmalıyız?