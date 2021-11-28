Son dakika! Bakan Özer: 2022 sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı yapacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, okul öncesi eğitimdeki çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul'a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul'a 2022 yılı sonuna kadar 1000 yeni anaokulu yapacağız" dedi.