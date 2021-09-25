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MEB'den 156 yeni e-Sınav salonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MEB'den 156 yeni e-Sınav salonu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, yıl sonuna kadar 156 yeni salon daha oluşturarak, 81 ildeki e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarma kararı aldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, yıl sonuna kadar 156 yeni salon daha oluşturarak, 81 ildeki e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarma kararı aldı. Bu sayede e-Sınav salonlarından aynı anda 11 bin kişi yararlanabilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılında 81 il ve 70 ilçede toplam 151 e-Sınav merkezi, 194 sınav salonu vardı. Bu salonlardan aynı anda yararlanabilen kişi sayısı ise 4 bin 290'dı. 2021 yılında 150 yeni salon daha yapılarak, e-Sınav salon sayısı 344'e yükseltildi. Merkezlerden aynı anda yararlanabilecek kişi kapasitesi de 6 bin 880'e çıkarıldı. Yeni planlamaya göre, yıl sonuna kadar 156 yeni e-Sınav salonu daha oluşturulacak. Böylelikle 81 ildeki e-Sınav salonu sayısı 500'e çıkarılacak ve bu salonundan aynı anda 11 bin kişi yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de aynı anda en fazla kişinin hizmet alabildiği e-Sınav merkez ağına sahip olunacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın e-Sınav merkezlerinde ehliyetten mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına pek çok sayıda sınav yapıldığını belirterek, bu merkezlerde diğer kurumlara da sınav hizmeti verilebildiğini hatırlattı. Özer, "Dört beceride Türkçe sınavı gibi uygulamalarımızı da bu merkezlerde yapıyoruz. Dolayısıyla e-sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle 2021 yılında özellikle ilçelerimizdeki e-sınav merkezi sayısında ciddi bir artış planladık" dedi.

Bakan Özer, e-Sınav merkezlerinin kullanımının yaygınlaşacağını da aktararak, "Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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