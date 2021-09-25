MEB'den 156 yeni e-Sınav salonu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, yıl sonuna kadar 156 yeni salon daha oluşturarak, 81 ildeki e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarma kararı aldı. Bu sayede e-Sınav salonlarından aynı anda 11 bin kişi yararlanabilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılında 81 il ve 70 ilçede toplam 151 e-Sınav merkezi, 194 sınav salonu vardı. Bu salonlardan aynı anda yararlanabilen kişi sayısı ise 4 bin 290'dı. 2021 yılında 150 yeni salon daha yapılarak, e-Sınav salon sayısı 344'e yükseltildi. Merkezlerden aynı anda yararlanabilecek kişi kapasitesi de 6 bin 880'e çıkarıldı. Yeni planlamaya göre, yıl sonuna kadar 156 yeni e-Sınav salonu daha oluşturulacak. Böylelikle 81 ildeki e-Sınav salonu sayısı 500'e çıkarılacak ve bu salonundan aynı anda 11 bin kişi yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de aynı anda en fazla kişinin hizmet alabildiği e-Sınav merkez ağına sahip olunacağı belirtildi.

Bakan Özer, e-Sınav merkezlerinin kullanımının yaygınlaşacağını da aktararak, "Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri