MEB Daire Başkanı Akgül, temizlik malzemesi üreten meslek liselerini ve merkezleri ziyaret etti

MEB İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, temizlik malzemesi üreten meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerini ziyaret etti.

MEB İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, temizlik malzemesi üreten meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerini ziyaret etti.

Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında kente gelen Akgül, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) düzenlenen programın ardından Yunus Çiloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sakarya Mesleki Eğitim Merkezi ile SATSO Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük önem taşıyan temizlik malzemeleri dezenfektan, kolonya, maske, önlük ve benzeri üretimleri başarıyla gerçekleştiren meslek liseleriyle gurur duyduklarını dile getiren Akgül, mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda önümüzdeki dönemde çok önemli çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Akgül, iş dünyasına ana eleman yetiştiren meslek liselerini ihtiyaç duyulan alanlarda daha etkili olmaları konusunda destekleyeceklerini kaydetti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle mesleki eğitim konusunda sohbet eden Akgül, Sakarya'nın mesleki eğitim konusundaki çalışmalarını çok beğendiğini dile getirdi.

Akgül'e ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Güvendi, Şube Müdürü Yakup Çakmak, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek