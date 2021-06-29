MEB Daire Başkanı Akgül, Malatya'da Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maske ve birçok malzeme üreten meslek liselerinin neler başarabileceğini gördüklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maske ve birçok malzeme üreten meslek liselerinin neler başarabileceğini gördüklerini söyledi.

Akgül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve MEB'in, nitelikli insan gücünün oluşturulması, meslek liselerindeki bölümlerin güncellenmesi ve şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği "81 il 81 Meslek Lisesi" projesi kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı"nda, mesleki eğitimin önemine dikkati çekti.

MEB'in 2023 eğitim vizyonunda belirlediği hedefler doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime verilen değerin artırıldığını dile getiren Akgül, bu kapsamda yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Akgül, bu tür toplantılara büyük önem verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 döneminde de bunu gördük, mesleki ve teknik eğitimde bir paradigma değişimi, bu alana doğru bir yönelim oldu. Bu dönem mesleki ve teknik eğitimin öneminin ortaya çıktığı bir geçiş süreci oldu. Bir kriz döneminde meslek liselerimizin refleks göstererek maske üretiminden tutun diğer birçok malzeme üretimine neler başarabileceğini gördük. Bu üretimi birlikte gerçekleştirdik. Meslek liselerimiz en zor zamanımızda bile devreye girebilecek kabiliyete sahip. Bu kapsamda eğitim, öğretim, istihdam ilişkisini gerçekleştirmek amacıyla mesleki ve teknik eğitimde Ar-Ge okullar belirledik. Belirli illerimizde bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda Ar-Ge okullarımızı belirledik bu okullarımız sektör ve üniversite iş birliğinde o bölgedeki istihdamı artırıcı önlemleri geliştirmeyi hedefledik. Ayrıca mesleki eğitimde 1000 okul projesini başlattık. TOBB ile imzaladığımız protokol kapsamında 81 ilimizde 81 meslek lisemizi belirledik. Bu sayı biraz daha arttı."

Akgül, çalıştayın mesleki ve teknik eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise kentte 44 mesleki eğitim ve teknik lisesi ve 469 dersliğin bulunduğunu söyledi.

Meslek liselerinde toplam 12 bin 383 öğrencinin okuduğunu, 920 meslek öğretmeninin görev yaptığını aktaran Kanbay, "Özellikle bu alandaki öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim ortamı sağlamak, meslek alanlarında verimi artırmak ve alan güncellemeleri yapmak konusunda bu çalıştay verilerinden, rapor ve çıktılarından yararlanacağız. İstihdam ve finans gibi konularda paydaş ve sektörle iş birliğimizi geliştireceğiz." dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman'ın konuşmasının ardından İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel'in moderatörlüğündeki çalıştay oturumlarına geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik