MEB, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık öğretim sınavlarını erteledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MEB, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık öğretim sınavlarını erteledi

01.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:21
MEB, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık öğretim sınavlarını erteledi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı), açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı), açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA -

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

İlgili Haberler

Hafta sonu yapılacak açık öğretim lisesi sınavları ertelendi
Hafta sonu yapılacak açık öğretim lisesi sınavları ertelendi
Osmaniye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında oto pazarı kapatılacak
Osmaniye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında oto pazarı kapatılacak
Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve otobüs terminali dezenfekte edildi
Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve otobüs terminali dezenfekte edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ariana Grande Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Falcao Okan Buruk Mbaye Diagne Gökhan Gönül Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MEB, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık öğretim sınavlarını erteledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 10:21:34. #1.14#
title