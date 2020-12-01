MEB, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık öğretim sınavlarını erteledi
01.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:21
MİLLİ Eğitim Bakanlığı), açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı), açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır" denildi.
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ