MEB 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca ortaokullarda iki kademede seçmeli 'çevre eğitimi' dersinin, gelecek yıldan itibaren 3 kademede 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında uygulanmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, bakanlık olarak çevre bilinci ve bu konuda farkındalığın artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurguladı. Bakan Özer, geleceğe dair en büyük sorun alanlarından biri olan iklim değişikliğini önlemek ve çevrenin korunması bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilere aktarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 'Sıfır Atık Projesi'nin yürütüldüğünü hatırlattı. Özer ayrıca bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte pek çok çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bakan Özer, öğretmenlere çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler yapacaklarını da belirterek, "Sömestr tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgiler verilecek" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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