MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı

MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Bakan Selçuk'tan 'Sınavlar ertelenecek mi?' sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Bakan Selçuk'tan "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Yılın ilk erkenci üzümleri tarlada kilosu 50 TL'den satıldı
Yılın ilk erkenci üzümleri tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Antony Blinken Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:32:53. #1.16#

title