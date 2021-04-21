MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan