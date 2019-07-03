MEB büyük eğitim araştırması ABİDE'yi tamamladı
Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde binlerce 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan "ABİDE" eğitim araştırmasının veri analizleri tamamladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde binlerce 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan "ABİDE" eğitim araştırmasının veri analizleri tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
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