MEB büyük eğitim araştırması ABİDE'yi tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde binlerce 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan "ABİDE" eğitim araştırmasının veri analizleri tamamladı.

MEB büyük eğitim araştırması ABİDE'yi tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde binlerce 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan "ABİDE" eğitim araştırmasının veri analizleri tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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