MEB bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, "http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2020_DPY_Sonuc_Bue47nc2q25/" internet adresinden öğrenilebiliyor.

5 Eylül'de yapılan sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap