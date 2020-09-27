MEB bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı
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MEB bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı

27.09.2020 23:53 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:56
MEB bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, "http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2020_DPY_Sonuc_Bue47nc2q25/" internet adresinden öğrenilebiliyor.

5 Eylül'de yapılan sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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