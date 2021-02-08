MEB bursluluk sınavı başvuruları başladı
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MEB bursluluk sınavı başvuruları başladı

08.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:11
MEB bursluluk sınavı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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