MEB bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başlayacak
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MEB bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başlayacak

03.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:29
MEB bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başlayacak

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8-26 Şubat'ta alınacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8-26 Şubat'ta alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, "İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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