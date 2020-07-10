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MEB, Bilgi Yarışması Tabii Uygulamasını Yayınladı! Hemen İndirin

Milli Eğitim Bakanlığı, 5, 6 ve 7. sınıfa giden öğrenciler için eğlenceli bilgi yarışması Tabii uygulamasını yayınladı.

MEB, Bilgi Yarışması Tabii Uygulamasını Yayınladı! Hemen İndirin
10.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:48

Milli Eğitim Bakanlığı, 5, 6 ve 7. sınıfa giden öğrenciler için eğlenceli bilgi yarışması Tabii uygulamasını yayınladı. Ücretsiz olarak yayınlanan Tabii, eğlenerek öğrenme fırsatı sunuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tabii uygulaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bilgi Yarışması Tabii Uygulaması Neler Sunuyor?

Tabii uygulamasında 60 saniye içerisinde doğru cevabı işaretlemeniz gerekiyor. Çözmekte zorlandığınız sorularda ise kullanabileceğiniz "Yarı yarıya", "Bir hak daha ver" ve "Süre uzat" jokerleriniz bulunuyor. Her gün matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden 10'ar adet soru olmak üzere toplamda 40 soru soruluyor. Tabii uygulamasını iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazınız üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uygulamada kâğıt kalem yok, sadece 60 saniye içinde belli soruları cevaplamaları söz konusu olacak. 'Yarı yarıya', 'Bir hak daha ver', 'Süreyi uzat' gibi seçenekler ile motive edici bir puanlama sistemi olacak" dedi. Bakan Selçuk, "Tabii'de öğrenciler, her doğru cevaptan 6 puan kazanırken her yanlış cevapla 2 puan kaybedecekler. Puan sistemine dayalı olarak çocukların 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye geçen çocuklarımızın sadece kendi sınıflarını değil diğer sınıfları görme imkânları da söz konusu olacak. 'Gelecek seneye hazır mıyız?' sorusuna yanıt vermek için de uygulamanın özel bir desteği var. Genel uygulamalardan gördüğümüz kadarıyla çocukların çok hoşlandığı ve tam da Z kuşağı dediğimiz, tam da farklı araçlarla öğrenen çocuklar dediğimiz bir kitle için güzel bir uygulama" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, sözlerine şu şekilde devam etti: "Öğrencilerimiz Tabii ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden sorularla karşılaşacaklar ve bu dersleri tekrar etme fırsatına sahip olacaklar. Burada çocuğun kendileriyle yarışmaları önemli. Çocuğun kendisini yarışacak bir kişi olarak görmesi ve bir aşamaya daha geçebilmesi, bütün mesele bu."

Kaynak: Tamindir

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