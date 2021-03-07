MEB: "Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MEB: "Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz"

07.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:03
MEB:

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyadan yapılan sahte paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyadan yapılan sahte paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere ve paylaşımlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Hande Soral Hakan Yılmaz Bülent Ersoy
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MEB: "Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 14:03:32. #1.16#
title