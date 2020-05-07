MEB Bakanı: Uzaktan Eğitim Adresi EBA Kendi Rekorunu Kırdı
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MEB Bakanı: Uzaktan Eğitim Adresi EBA Kendi Rekorunu Kırdı

MEB Bakanı: Uzaktan Eğitim Adresi EBA Kendi Rekorunu Kırdı
07.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:44

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin online sosyal eğitim platformu EBA ile ilgili istatistikleri paylaştı. Uzaktan eğitim döneminde EBA'ya kaç öğrenci giriş yaptı? EBA'yı aktif olarak kaç öğrenci ve öğretmen kullanıyor? EBA'da kaç saat yayın yapıldı? EBA TV kanallarında kaç saat yayın yapıldı? İşte sayılarla uzaktan eğitim sistemi EBA

EBA'ya İlgi Büyük!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin online sosyal eğitim platformu EBA ile ilgili istatistikleri paylaştı. Uzaktan eğitim döneminde EBA'ya kaç öğrenci giriş yaptı? EBA'yı aktif olarak kaç öğrenci ve öğretmen kullanıyor? EBA'da kaç saat yayın yapıldı? EBA TV kanallarında kaç saat yayın yapıldı? İşte sayılarla uzaktan eğitim sistemi EBA

EBA'ya İlgi Büyük!

EBA (Eğitim Bilişim Ağı), öğretmenlerle öğrenciler arasında iletişim kurmak, eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak üzere kurulan eğlenceli bir portal. Koronavirüs salgını nedeniyle, 23 Mart tarihinden bu yana uzaktan eğitim sistemi ile eğitim-öğretim sürdürülüyor. Uzaktan eğitimin adresi EBA, sürekli olarak yenileniyor. EBA'ya olan ilgi muazzam. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tüm dünyada örnek olarak gösterilen yenilikçi eğitim sistemine ilişkin güncel verileri paylaştı.

EBA, Dünyada En Çok Ziyaret Edilen 6. Eğitim Sitesi

EBA, 1.2 milyar tıklanma ile Türkiye'de en çok ziyaret edilen 12. site, dünyada en çok ziyaret edilen 6. eğitim sitesi oldu. Öğrenci/öğretmenlerin yüzde 66'sı mobilden, yüzde 29'u bilgisayardan, yüzde 5'i tabletten EBA'ya giriş yaptı. EBA mobil uygulaması Google Play Store'da 16 milyon indirme, Apple App Store'da 1.7 milyon indirme aldı. EBA'yı aktif olarak kullanan öğrenci sayısı 6 milyonu aşarken, öğretmenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. EBA'da 978.313 canlı ders görüldü. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise kanalında toplam 1078 saat yayın yapıldı. TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Ankara'da ve İstanbul'da toplam 10 stüdyoda 2080 ders videosu çekildi.

Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi

Tıklanma: 1.2 milyar

Aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383

Canlı ders: 978 bin 313

Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler. pic.twitter.com/Up2ZzB0mN1

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 7, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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