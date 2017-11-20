MEB - AÖL sınavı kesin ne zaman? (2017 - 2018) AÖL 1.dönem sınav tarihleri. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve binlerce öğrencinin gireceği AÖL sınavı ne zaman olacak? 2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi içinde Açıköğretim Lisesi Sınavına girecek öğrenciler AÖL 1.dönem sınav tarihini merak ediyor. İşte 2017 AÖL sınavının düzenleneceği net tarih...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL): lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Açık Öğretim Lisesi sınavı ne zaman olacak? 2017-1. Dönem AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL ders seçimleri nasıl olacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2017-1. Dönem sınav tarihleri

7 - 8 Ekim 2017 tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen, 2016-4. Dönem ek sınavlarının açıklanması ve 30 Ekim 2017 yeni kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte 2017-1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2017—2018 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavlarının 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2017-1. Dönem ders seçimleri;

AÖL öğrencilerinin 2017-1. Dönem ders seçimlerini 26.10.2017 tarihi saat 18:00'a kadar yapabilecekleri açıklandı. Ders seçimlerini yapamayan öğrencilerin ise dersleri, otomatik olarak merkez tarafından atanacaktır. 2017-1. Dönem için yeni kayıt yapan öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır, ders seçimleri otomatik olarak merkez tarafından atanacaktır.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2017-1. Dönem sınav giriş belgeleri nereden alınır?

Açık Öğretim Lisesi 2017-1. Dönem 9-10 Aralık tarihinde yapılacak olan sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini, öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek alabilirler.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) nedir?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL): lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim vermektedir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler.

Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.