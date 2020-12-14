MEB: "Ana sınıfları hariç, resmi ve özel tüm anaokulları, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecek"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.