MEB: "Ana sınıfları hariç, resmi ve özel tüm anaokulları, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecek"
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MEB: "Ana sınıfları hariç, resmi ve özel tüm anaokulları, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecek"

14.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:08
MEB:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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