MEB, Aksaray'da öğrenciye şiddet uygulayan öğretmeni görevinden aldı - Haberler
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MEB, Aksaray'da öğrenciye şiddet uygulayan öğretmeni görevinden aldı

MEB, Aksaray'da öğrenciye şiddet uygulayan öğretmeni görevinden aldı
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmeni görevinden aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmeni görevinden aldı.

Bakanlıkça, Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda öğrenciye şiddet uygulayan matematik öğretmeni hakkında yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Bakanlık müfettişlerince hazırlanan rapor doğrultusunda, öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen meslekten alındı.

Bu kararla A.R.Y, artık öğretmen olarak görev yapamayacak.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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