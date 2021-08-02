MEB, afet bölgelerinde "mobil psikososyal destek" ekipleri görevlendirdi

Okul pansiyonlarını afetten etkilenenlere açan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mobil psikososyal destek ekipleri ile afet ve acil durum bölgelerinde saha çalışmalarına başladı.

Okul pansiyonlarını afetten etkilenenlere açan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mobil psikososyal destek ekipleri ile afet ve acil durum bölgelerinde saha çalışmalarına başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, afet bölgelerindeki okul pansiyonlarını yangından etkilenenlerin kullanımı için açtıklarını belirterek, ihtiyaç duyanların okul müdürlüklerine ulaşmasının yeterli olduğunu bildirdi.

Afet sonrasındaki kayıplar nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal travmanın etkilerini hafifletebilmek için de çalışmalara destek vereceklerini vurgulayan Selçuk, "Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizden oluşturulan mobil psikososyal destek ekiplerimiz afet ve acil durum bölgelerinde saha çalışmalarına başlıyor. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe