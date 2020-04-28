MEB: ADES'i son 1 ayda kullanan öğrenci sayısı 828 bin oldu
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MEB: ADES'i son 1 ayda kullanan öğrenci sayısı 828 bin oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) sunulan Akademik Destek Sistemi'ne (ADES) son 1 ay içinde kaydolup, sistemi kullanan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencisi sayısının 828 bin olduğu açıklandı.

MEB: ADES'i son 1 ayda kullanan öğrenci sayısı 828 bin oldu
28.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:34

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) sunulan Akademik Destek Sistemi'ne (ADES) son 1 ay içinde kaydolup, sistemi kullanan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencisi sayısının 828 bin olduğu açıklandı. Bakan Ziya Selçuk, "1 milyona yakın gencimizin gösterdiği ilgiden ve her gün sisteme kayıt yaptıran onlarca yeni öğrencimizin olmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, EBA'da, 11'inci ve 12'nci sınıflar için yeni nesil sorular ve onlarca kaynak kitap barındıran ayrıca öğrencilerin ihtiyacına göre 'akıllı yönlendirme' sistemiyle hedeflerine ilerlemelerini sağlayan Akademik Destek Sistemi'nin, gençlerin beğenisini kazandığı belirtildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 25- 26 Temmuz'a ertelenen YKS'ye en verimli şekilde hazırlanmak için son 1 ay içinde ADES'e kaydolup, sistemi kullanan 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencisi sayısının 828 bin olduğu açıklandı. 

'ADES'TE YAPAY ZEKA DESTEĞİ VE AKILLI ÖNERİ SİSTEMİ VAR' EBA Akademik Destek Sistemi'nde her öğrencinin yapay zeka destekli sistem tarafından kendisi için önerilen çalışma stratejisi ile üniversite hedeflerine doğru ilerlediği kaydedildi. Sistemin, öğrencilerin 'Sıfırdan Çalış', 'Eksiklerini Kapat' ve 'Sorulara Yüklen' gibi farklı stratejiler seçmesine olanak sağladığı belirtilerek, şöyle denildi: "Öğrenci tarafından hedeflenen bölümün puanı, puan türü, konuyla ilişkili ÖSYM'nin sorduğu soruların toplam sorulara oranı, öğrencinin bu ders ile ilişkili sınav bölümlerindeki net hedefleri gibi verilerle kişiye özel yol haritasını ADES oluşturuyor. Öğrenciler tüm konulara eşit zaman harcamak yerine, hedefe ulaşmak için önem vermeleri gereken konulara yönelebiliyorlar. Akıllı öneri sistemi de bulunan ADES'te 240 binden fazla soru bulunuyor. ADES'te öğrencinin bir konuyu ne derinlikte kavradığını kestirmek için öğrencinin deneme sınavı soruları ve test soruları cevapları, soru zorluk parametreleri ve hangi sıra ile çözüldükleri analiz edilerek hedefleriyle karşılaştırılıyor. Bunun sonucunda sıradaki konunun önerilip önerilmeyeceğine yine sistem tarafından karar veriliyor."'BÜYÜK GAYRET SARF ETTİK'Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un değerlendirmelerine de yer verildi. Bakan Selçuk, Akademik Destek Sistemi'ne ilişkin yılın başında gençlere 'Size ne lazım' diye sorduklarını belirterek, EBA Akademik Destek Sistemi'ne öyle yön çizdiklerini kaydetti. Selçuk, "Öğrencilerimiz üniversite sınavına hazırlanırken tam ihtiyaçları olanı ortaya koymak için büyük gayret sarf ettik. Elbette o zaman böyle bir salgın dönemiyle karşılaşabileceğimizi düşünmemiştik. Şu an içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim koşullarında Akademik Destek Sistemi'ne olan ihtiyaç daha da arttı. Bir milyona yakın gencimizin gösterdiği ilgiden ve her gün sisteme kayıt yaptıran onlarca yeni öğrencimizin olmasından mutluluk duyuyoruz" dedi. 'NE GEREKİRSE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Bakan Selçuk, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ne gerekirse yapmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akademik Destek Sistemi'mizin yanı sıra EBA'da, LGS ve YKS'ye hazırlık yapan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimizin tamamına sunduğumuz canlı ders uygulaması da her geçen gün daha fazla kullanılıyor. Öğrencilerimizin kendi öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla çevrimiçi ders yaptıkları EBA Canlı Sınıf uygulamasında 13 Nisan 2020'den itibaren, ilk 15 günde işlenen ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin 150 bini ilk hafta yapılmıştı. Talep giderek yoğunlaştı. İkinci hafta 500 bin canlı ders yapıldı. Bunların yaklaşık 200 bini hafta sonunda işlendi. Uzmanlarımız EBA Kontrol Merkezi'nde 7 gün 24 saat daha fazla öğrenci ve öğretmene hizmet sunabilmek çalışıyorlar. Gelişen durumlara, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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