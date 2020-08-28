MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak 2020? Ara sınıflar hangi tarihte başlayacak?
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MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak 2020? Ara sınıflar hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitime geçiş için tarih verdi. 12. ve 8. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Ara sınıfların okula başlayacağı tarih belli oldu mu? 31 Ağustos yüz yüze eğitim için verilen ilk tarih olmuştu, koronavirüs salgın tehlikesi nedeniyle yüz yüze eğitim tarihi 21 Eylül olarak belirlenmişti. İşte ayrıntılar...

MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak 2020? Ara sınıflar hangi tarihte başlayacak?
28.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:44

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitime ilişkin görüşmeler neticesinde okulların ne zaman açılacağı konusunda tarih verdi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlıyor?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in son açıklamasına göre okullarda yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlanacak. Ancak hangi sınıfların ilk etapta okula oalcağı ve hangilerinin kademeli olarak eğitime dahil olacağı kesinleşmedi.

ARA SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Belirlenen kriterlerle, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak yeni ders yılı için okullarda, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda hijyene yönelik hazırlıklar tamamlanacak. Ara sınıfların da yüz yüze eğitime geçeceği tarih henüz belli olmadı.

UZAKTAN EĞİTİM KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecek.

OKULLAR NASIL AÇILACAK?

Okul yönetimlerince kayıt sırasında, mevzuatta yeri olmayan fatura, sözleşme gibi belgeler velilerden talep edilmeyecek, ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediğinden kuşku duyulan durumlarda, köy veya mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırma yapılarak, ilgili kanun hükümleri gereğince aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılacak.

Derse başlama saatleri, Kovid-19 salgınının etkisi, coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak gerek taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin durumu açısından gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için valiliklerce düzenlenme yapılacak.

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