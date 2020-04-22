MEB Açıkladı: Telafi Eğitimleri Temmuz ve Ağustos'da Yapılmayacak Koronavirüsü nedeniyle karantinada olduğumuz süreçte, eğitime bir süre ara verildi ve sonrasında uzaktan eğitim sürecine başlandı.

Koronavirüsü nedeniyle karantinada olduğumuz süreçte, eğitime bir süre ara verildi ve sonrasında uzaktan eğitim sürecine başlandı. Bütün öğrencilerin aklında telafi eğitimlerinin ne zaman yapılacağı sorusu vardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada öğrencilerin akıllarındaki sorulara cevap verdi. Selçuk, telafi eğitimleri için Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim ayları üzerinde yoğunlaştıklarını, Temmuz ve Ağustos aylarında telafi eğitimlerinin yapılmayacağını açıkladı.

Okulların ne zaman açılacağı sorusuna, bu kararı MEB'in veremediği, her şeyin koronavirüsün seyrine bağlı olduğu cevabını veren Selçuk, birkaç farklı senaryo için hazırlıklı olduklarını, sürecin seyrine göre gerekli eylem planlarını ortaya koyacaklarını ifade etti. Temmuz ve Ağustos ayları için telafi eğitimi planlanmadığını belirten Selçuk, önceki aylar ve sonraki aylar üzerinde telafi eğitimi çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını sözlerine ekledi. Sınıf geçme ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, okullarda ikinci döneme ilişkin bir eğitim gerçekleştirilemediğini, bu nedenle 2. dönem için sınıf geçmenin söz konusu olamayacağını belirtti. Telafi eğitimlerinin hızlandırılmış bir şekilde gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade eden Selçuk, telafi eğitimlerini baz alarak sınıf geçmenin karar verilmesinin çok adil olmadığını düşündüklerini bu konu üzerinde çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Telifa Eğitimi yapılacak mı? LGS tarihi değişecek mi?

LGS sınavı ile ilgili olarak ise şu an için herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı, 7 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan LGS sınavının istisnai bir durum olmadıkça ertelenmeyeceği belirtildi. 7 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan sınavın yüzyüze yapılacağının altını çizen Milli Eğitim Bakanı, okulların kapasiteleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini sözlerine ekledi. Yaptığı açıklamada 23 Nisan 100. yıl kutlamaları ile ilgili de bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın okulların dışında her yerde kutlanması gerektiğini, bu yılın 100. yıl olması nedeniyle çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 100. yıl kutlamaları ile ilgili bir takım çalışmalarda bulunduğunu ve düzenlemeler yapıldığını belirtti. 23 Nisan 100. yıl kutlamaları kapsamında sabah 08: 30 itibariyle Anıtkabir'de olunacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm gün TRT EBA TV'den 23 Nisan özel yayını yapılacağını sözlerine ekledi. Çocukların 23 Nisan sabahı EBA TV izleyerek çok mutlu olabileceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, çocuklar için çeşitli yarışmalar, oyunlar ve gösteriler yayınlanacağını sözlerine ekledi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılının çok büyük bir öneme sahip olduğunu, koronavirüsüne karşı, 100.yılın hak ettiği şekilde kutlanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.