MEB, 500 engelli öğretmen atayacak
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MEB, 500 engelli öğretmen atayacak

27.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:48
MEB, 500 engelli öğretmen atayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atayacak.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat'ta ön başvurular alınacak.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek.

Atamalar, 16 Şubat'ta yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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