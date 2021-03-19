MEB 48 ilde 192 okulda Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması yapacak
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MEB 48 ilde 192 okulda Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması yapacak

19.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:19
MEB 48 ilde 192 okulda Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 48 ilde 4. sınıf seviyesinde yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımı ile PIRLS 2021 Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 48 ilde 4. sınıf seviyesinde yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımı ile PIRLS 2021 Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması yapacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Bu kadar büyük ölçekli bir eğitim sisteminde sürekli iyileşme elde edilebilmesi son derece sevindirici" dedi.

PIRLS 2021 öğrenci başarı araştırması kapsamında ilk bilgilendirme toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Gaziantep İl Müdürü Yasin Tepe, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada öğrenci başarısını izlemeyi amaçlayan çalışmaların eğitim sisteminin farklı bağlamlarda performansını değerlendirme açısından önemli geri beslemeler sağladığını vurgulayan Bakan Yardımcısı Özer şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sistemimizin performansını sürekli izleyerek elde ettiğimiz bulgulara göre iyileştirmeler yapıyoruz. Bu bağlamda 4., 7. ve 10. sınıf düzeylerinde ilk kez Türkçe, Matematik ve Fen alanlarında kapsamlı bir izleme araştırması gerçekleştirdik. Benzer şekilde ilk kez destekleme ve yetiştirme kurslarının (DYK) performansını ölçmeye yönelik izleme ve değerlendirme araştırması yaptık. Tüm bu çalışmaları farklı kademeler ve sınıf seviyelerinde ve farklı bağlamlarda eğitimin kalitesini çeşitli göstergelere göre sürekli izlemek ve iyileştirici gerekli önlemleri almak için yapıyoruz. Bu araştırmalara ilaveten PISA ve TIMSS gibi uluslararası öğrenci başarı araştırmalarına da katılıyoruz. Bildiğiniz gibi PISA ve TIMSS araştırmalarının son döngülerinde ülkemizin göstermiş olduğu performanslarda önemli başarılar elde edildi. Bu kadar büyük ölçekli bir eğitim sisteminde sürekli iyileşme elde edilebilmesi son derece sevindirici. 20 yıl gibi uzun bir aradan sonra 2021 yılında PIRLS araştırmasına da katılacağız. Böylece PISA'nın okuma alanında elde ettiğimiz sonuçlarla birlikte öğrencilerimizin okuma becerileri hakkında uluslararası ölçütlere dayalı değerlendirme sonuçlarını zenginleştirmiş olacağız. Bu toplantılar serisi ile arkadaşlarımız bu ölçme değerlendirme sistemi ve süreci hakkında bilgilendirmeler yapacaklar."

"BU SÜREÇTE BU İLLERİMİZDEKİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZLERİMİZ DE AKTİF ROL ALACAKLAR"

PIRLS'nin genel hatları hakkında bilgi veren Özer, söz konusu araştırmaya Türkiye'nin daha önce yalnızca 2001 yılında katıldığını ve bu araştırmanın beş yıllık döngüler halinde uygulanarak ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini ve okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedeflediğini dile getirdi. Özer, bu araştırmanın yalnızca öğrencilerin okuma becerilerini belirlemek için geliştirilen bilişsel testlerden oluşmadığını, ayrıca bu becerileri etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla okul, öğretmen, öğrenci ve veli anketlerini de kapsadığını vurguladı. Bakan Yardımcısı Özer şöyle konuştu:

"PIRLS 2021 döngüsü, salgın durumu da dikkate alınarak 14-28 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak. Araştırma, 48 ilde 192 okulumuzda 4. sınıf seviyesinde yaklaşık 7 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilecek. PIRLS 2021 uygulaması kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ilgili illerde bilgilendirme toplantıları düzenleyecekler. Bu süreçte bu illerimizdeki Ölçme Değerlendirme Merkezlerimiz de aktif rol alacaklar. Bu süreci yürüten Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, araştırmanın yapılacağı tüm il müdürlerimize ve ölçme değerlendirme merkezleri koordinatörleri ve öğretmenlerimize, okul yöneticileri ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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