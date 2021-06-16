MEB 45. Ar-Ge merkezini Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuracak
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MEB 45. Ar-Ge merkezini Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuracak

MEB 45. Ar-Ge merkezini Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuracak
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 45. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) merkezi, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 45. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) merkezi, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, liseyi ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, okulda Ar-Ge merkezi kurulacağını bildirdi.

Lisenin altyapı ve laboratuvar imkanlarının iyi olduğunu belirten Özer, "Okulumuz Ankara'da döner sermaye kapsamında yapılan üretimde oldukça önemli başarılar elde etti. Kovid-19 salgınıyla mücadelede de çok önemli katkıları oldu. 2020 yılında 4 milyon 410 bin liralık üretimle Ankara'da birinci, Türkiye genelinde ise 11. sırada yer aldı. 2021'in ilk 5 ayında da Türkiye 5'incisi oldu. Bu başarılarından dolayı okul müdürümüzü, yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Okulun eğitim verdiği alanlarda üretim kapasitesini sürekli artırdığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, aldıkları eğitimden oldukça memnun. Mezunlarımızın istihdam kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu duymaktan da büyük memnuniyet duydum. Bu nedenle 45. Ar-Ge merkezimizi bu okulumuzda açacağız. Ar-Ge merkezi olması nedeniyle bugün tespit ettiğimiz farklı alanlarda okulumuza ilave yatırımlar yapacağız. Okulumuzun bu kapsamda Türkiye'de ilk üç içerisinde yer alabilmesi için her türlü desteği sağlayacağız."

Bakan Yardımcısı Özer'e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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