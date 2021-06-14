MEB, 4. sınıflar için tüm ünitelerden yardımcı fasikülleri yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MEB, 4. sınıflar için tüm ünitelerden yardımcı fasikülleri yayımladı

MEB, 4. sınıflar için tüm ünitelerden yardımcı fasikülleri yayımladı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4. sınıf öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu ünitelerini http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4. sınıf öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu ünitelerini http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişime açtı.

Bakanlık, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden daha önce 1-6. üniteleri kapsayan 32 fasikülü yayımlamıştı.

MEB, 4. sınıflar için aynı serinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu üniteleri ile ilgili yedi ayrı fasikül daha yayımladı. Böylece dördüncü sınıflarla ilgili yardımcı fasikül serisi tamamlanmış oldu.

4.sınıf düzeyinde hazırlanan yeni fasiküller, 2020-2021 eğitim öğretim yılının son dört ünitesini kapsıyor ve Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli soru ve etkinlikler içeriyor.

Bu fasiküllerle birlikte MEB, dördüncü sınıflar için 41 fasikülde toplam 3 bin 580 soru ve etkinlik yayımlayarak seriyi tamamladı. Yeni yayımlanan fasiküllere "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.

"Öğrencilere her türlü yardımcı kaynak desteği sağlamaya çalıştık"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgın günlerinde eğitim sürecinde öğrencilere her türlü yardımcı kaynak desteği sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.

Öğrencilere sundukları kaynakları sürekli çeşitlendirdiklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda daha önce eğitimin tüm kademelerinde ve tüm sınıf seviyelerinde çok sayıda kaynak desteği sağladık. Bugün ilkokul öğrencilerimiz için yayımladığımız bu çalışmada 4. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden son üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. Böylece dördüncü sınıflara yardımcı kaynak kapsamında yayımladığımız fasikülleri tamamlamış bulunuyoruz. Bu sürece büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde çalışan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Ataizi Fahriye Evcen Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MEB, 4. sınıflar için tüm ünitelerden yardımcı fasikülleri yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:36:47. #1.16#

title