MEB, 4. sınıflar için tüm ünitelerden yardımcı fasikülleri yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4. sınıf öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu ünitelerini http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4. sınıf öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu ünitelerini http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişime açtı.

Bakanlık, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden daha önce 1-6. üniteleri kapsayan 32 fasikülü yayımlamıştı.

MEB, 4. sınıflar için aynı serinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu üniteleri ile ilgili yedi ayrı fasikül daha yayımladı. Böylece dördüncü sınıflarla ilgili yardımcı fasikül serisi tamamlanmış oldu.

4.sınıf düzeyinde hazırlanan yeni fasiküller, 2020-2021 eğitim öğretim yılının son dört ünitesini kapsıyor ve Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli soru ve etkinlikler içeriyor.

Bu fasiküllerle birlikte MEB, dördüncü sınıflar için 41 fasikülde toplam 3 bin 580 soru ve etkinlik yayımlayarak seriyi tamamladı. Yeni yayımlanan fasiküllere "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.

"Öğrencilere her türlü yardımcı kaynak desteği sağlamaya çalıştık"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgın günlerinde eğitim sürecinde öğrencilere her türlü yardımcı kaynak desteği sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.

Öğrencilere sundukları kaynakları sürekli çeşitlendirdiklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda daha önce eğitimin tüm kademelerinde ve tüm sınıf seviyelerinde çok sayıda kaynak desteği sağladık. Bugün ilkokul öğrencilerimiz için yayımladığımız bu çalışmada 4. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden son üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. Böylece dördüncü sınıflara yardımcı kaynak kapsamında yayımladığımız fasikülleri tamamlamış bulunuyoruz. Bu sürece büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde çalışan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap