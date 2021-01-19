MEB 3 bin 350 soruluk yeni kaynak erişime açıldı! 5. sınıf test çöz! 6, sınıf, 7. Sınıf, 8. sınıf Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi test
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MEB 3 bin 350 soruluk yeni kaynak erişime açıldı! 5. sınıf test çöz! 6, sınıf, 7. Sınıf, 8. sınıf Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi test

19.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:28
MEB 3 bin 350 soruluk yeni kaynak erişime açıldı! 5. sınıf test çöz! 6, sınıf, 7. Sınıf, 8. sınıf Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi test

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul öğrencilerine yönelik, 49 fasikülden oluşan yeni bir kaynak hazırladı. 5. sınıf, 6, sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi testi çözmek isteyenler internetten kaynaklara ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan, yeni soru kaynaklarının erişimi ile ilgili bilgiyi paylaştı.5. sınıf,6, sınıf, 7. Sınıf, 8. sınıf Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi testi çözme linki burada!

MEB3 BİN 350 SORULUK YENİ KAYNAK ERİŞİME AÇILDI!

Öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecek olan çalışma fasikülleri, öğrencilerin öğrenmelerini de kalıcı hale getirecek ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (8'inci sınıflar için T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

5. SINIF TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER, FEN BİLGİSİ TESTİ ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

6, SINIF,TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER, FEN BİLGİSİ TESTİ ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF,TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER, FEN BİLGİSİ TESTİ ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF, TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER, FEN BİLGİSİ TESTİ ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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