MEB 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman başlayacak?
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MEB 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman başlayacak?

18.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:50
MEB 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman başlayacak?

Korona virüs salgının etkisinin azalmasıyla birlikte veliler ve öğrenciler MEB 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman başlayacak? sorularının soruyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ara geçmesine bir hafta kala, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına dair açıklamalarda bulundu. MEB 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı ise detaylarda!

MEB 2021 YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu hafta 22 Ocak Cuma günü öğrenciler dijital ortamda karnelerini alacak ve korona virüs nedeniyle görülen eğitim sisteminde, öğrenciler ikinci dönem öğretmenleriyle yüz yüze eğitim görebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hakkında bazı açıklamalarda bulundu. 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitime geçmeyi düşündüklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun Kabine'de alacağı karara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Okulların açılması hakkında muhtelif senaryolar olduğundan, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti. Ziya Selçuk sözlerine şöyle devam etti, 'Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. 7. sınıfları ve 10. sınıfları aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var. Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.' dedi.

MEB 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatilinin ardından kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilme ihtimalinin olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı, 15 Şubat tarihinde okulların açılacağını duyurdu.

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