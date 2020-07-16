MEB, 2020 LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu erişime açtı
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MEB, 2020 LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu erişime açtı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu internet adresinden erişime açtı.

MEB, 2020 LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu erişime açtı
16.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:46

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu internet adresinden erişime açtı. LGS'de tercih sayısı 5'ten 10'a çıkarılırken, tercih işlemleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Bakanlığın 'meb.gov.tr' adresinden açıklanan Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre öğrenciler; merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde ise sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak. Bakanlık, bu sene merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı. Lise tercihleri 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 29 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek.

YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPMAK ZORUNLUMerkezi sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Ancak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okulları tercih etmek isteyen öğrenciler de dahil olmak üzere bütün öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci olan okul tercihi yapmayan öğrenciler, diğer okullar ile ilgili tercih ekranlarına ulaşamayacak. Liselere yerel yerleştirme yapılırken, okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurulacak. Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları ise 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercih yapmayacak. MEB'in hazırladığı tercih ve yerleştirme takvimine göre LGS yerleştirme sonuçları 10 Ağustos'ta yayımlanacak.

Bakanlık ayrıca, öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Tercih robotunda yüzdelik dilim aralıklarında okul listeleri ve okullara ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor. Öğrenciler robotu kullanarak okul türleri, il, ilçe ve 2019 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapabiliyor.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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