MEB: "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır" Milli Eğitim Bakanlığı, okulların eğitim ve öğretime açılış tarihiyle ilgili, "Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların eğitim ve öğretime açılış tarihiyle ilgili, "Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. (İHA) Kaynak: İHA