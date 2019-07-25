MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak merak ediliyor. MEB, bu seneden itibaren yaz tatilinin iki hafta kısaltılmasına karar verdi. LGS sonuçları açıklanması, tercihlerin başlaması, ardından nakil dönemleri ve kayıtlar nedeniyle vatandaşlar okullar ne zaman açılacak merak ediyorlar. İşte MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Bu seneden itibaren yaz tatili 13 haftadan 11 haftaya indirildi. Bu iki hafta ise iki dönemde birer haftalık ara tatil olarak değerlendirilecek. LGS tercih dönemi başlaması, sonrasında kayıtların başlayacak olması nedeniyle okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor merak ediliyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılıyor. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem, 17 Ocak 2020'de sona erecek. 2. dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak.
MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.