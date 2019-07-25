MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Bu seneden itibaren yaz tatili 13 haftadan 11 haftaya indirildi. Bu iki hafta ise iki dönemde birer haftalık ara tatil olarak değerlendirilecek. LGS tercih dönemi başlaması, sonrasında kayıtların başlayacak olması nedeniyle okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor merak ediliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılıyor. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem, 17 Ocak 2020'de sona erecek. 2. dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak.

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI