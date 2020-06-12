MEB, 200 engelli öğretmen ataması yapacak Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından 200 engelli öğretmen alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından 200 engelli öğretmen alacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını "http://mebbis.meb.gov.tr" veya http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak. Başvuruların 15-19 Haziran'da alınmasının ardından engelli öğretmen adaylarının atamaları 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Milli sporcular da beden eğitimi alanına ayrılan 90 kontenjan için sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 15-19 Haziran'da yapacak. Milli sporcuların atamaları ise 16 Temmuz'da olacak.

Adaylar, atamalara ilişkin ayrıntılı bilgiye "http://personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA