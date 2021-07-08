MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
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MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden yayımlanmıştır." bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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