MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman 2025? 6, 7, 10. sınıf 2. dönem 2. ortak sınav tarihleri belli oldu mu?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin ortak sınav uygulamalarına dair takvimi yayımladı. Öğrencilerin akademik gelişimini yakından takip edebilmek, ölçme-değerlendirme süreçlerini daha adil ve standart hâle getirmek amacıyla düzenlenen bu sınavlar, özellikle 2. dönem 2. yazılı sınavlar için hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki, 2025 yılında MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 6, 7 ve 10. sınıflar için ortak sınav tarihleri belli oldu mu? İşte Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel sınav takvimi ve detaylar...

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NASIL OLACAK?

Ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacaktır. Bu sınavların puanlaması, ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

Ayrıca, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecektir.

Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin sınavları tüm şubelerde aynı kazanımı ölçecek şekilde yapılacaktır.

Öğrenci cevaplarının puanlanmasından sonra cevap kağıtlarının öğrencilere gösterilmesi gerekecek. Öğrenciye gösterilecek cevap kağıdında öğrencinin varsa eksik ya da yanlış öğrenmelerine yönelik öğretmen tarafından notlar alınacak.