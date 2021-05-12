MEB: 17 Mayıs'ta tüm eğitim- öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır
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MEB: 17 Mayıs'ta tüm eğitim- öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır

MEB: 17 Mayıs'ta tüm eğitim- öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması
MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması
MEB: '17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.'
MEB: "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak."
MEB: 'Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.'
MEB: "Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."
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