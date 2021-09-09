MEB 15 bin öğretmen atamalarına ilişkin takvimi yayımladı
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MEB 15 bin öğretmen atamalarına ilişkin takvimi yayımladı

MEB 15 bin öğretmen atamalarına ilişkin takvimi yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen atama müjdesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı. MEB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 bin Öğretmen ataması için süreç başlıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021. Atama sonuçlarının açıklanması: 31 Ocak 2022" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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