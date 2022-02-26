MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 10 ayda 68 bin 304 öğretmene ilk yardım eğitimi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı, İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezinin katkılarıyla 81 ilde 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere 16 saatten oluşan eğitim programı düzenledi.

Eğitimlerde genel ilk yardım bilgilerinin yanında, "hava yolu tıkanıklığı, kanama, şok ve yaralanma, ısı dengesi bozuklukları, bayılma, bilinç bozukluğu, yüksek ateş, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım" konu başlıkları ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve çalışma ortamlarında sağlıklı şartların oluşturulması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullarda acil bir durumda öğretmenlerin uygulayacağı ilk ve acil sağlık desteğinin kritik önem taşıdığına dikkati çeken Özer, bu doğrultuda öğretmenlere yönelik düzenlenen ilk yardım eğitiminde büyük bir aşama kaydettiklerini bildirdi.

Bakan Özer, 68 bin 304 öğretmenin ilk yardım teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirterek "Bu yıl hedefimiz, 100 bin öğretmenimize eğitim vermek ve öğrencilerimizin ilk yardım kültürüyle hayata hazırlanmaları, evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmeleri. Bu kapsamda velilerimizin de kısa süre içinde ilk yardım eğitimlerini almalarını sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

İlk yardım eğitimlerini öncelikli olarak pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak devam ettirmeyi planladıklarını belirten Bakan Özer, eğitimlerde başarı gösteren öğretmenlerin "ilk yardımcı" belgelerini alarak olası sel, deprem gibi afet durumlarının yönetilmesi için oluşturulan acil durum ekiplerinde de görev yapabileceğini kaydetti.