MDTİstanbul'un "Yeni Hayat" eseri 14 Aralık'ta sahnelenecek
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin modern dans topluluğu MDTistanbul, "Yeni Hayat" dans gösterisini izleyiciyle buluşturacak.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin modern dans topluluğu MDTistanbul, "Yeni Hayat" dans gösterisini izleyiciyle buluşturacak.
Eylül ayında prömiyeri gerçekleşen etkinlik AKM Tiyatro Sahnesi'nde 14 Aralık'ta sahnelenecek.
Beş farklı kısa ve özgün koreografiden oluşan gösteri, çağdaş dansın fiziksel ve beden dili üzerine kurulu dinamizmini yansıtmayı amaçlıyor.
Eserde, Canberk Yıldız'ın "Parti" Alper Marangoz'un "Koz", Huri Murphy'nin "Neva", Ferhat Güneş'in "Hep" ve Chiara Giorda'nın "Söz" adlı yeni koreografileri izlenebilecek.
Müziklerini Onur Seçki'nin hazırladığı tek perdelik eser, 21 Aralık'ta Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Fulya Sanat) yeniden izlenime sunulacak.
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AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri