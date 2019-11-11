MDTist "Dans Ana-Log" gösterisi sunacak

11.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:06

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Dans Ana-Log" prömiyerinde seyirciyle buluşacak.

Geçen sezon "Elektronika" projesi ile ilgi gören MDTist, yeni sezonda da "Dans Ana-Log" ile sahne alacak.

Geçmişin analog müzik tanımının yaratıcılıkla buluştuğu projede, Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Ejder-Deniz Keskin, Ebru Cansız ve Işıl Bıçakçı'nın hazırladığı beş koreografi sunulacak.

Yeni nesil modern dans tekniklerine, Tuluğ Tırpan, Utku Şilliler ve Tolga Zafer Özdemir'in analog müziklerinin eşlik edeceği programda, MDTist'in 25 dansçısı yer alacak.

Temsiller 13-20 Kasım ile 4 Aralık saat 20.00'de Süleyman Seba Kültür Sanat Merkezi'nde (Fulya Sanat) izlenebilecek.

Kaynak: AA