MDT Coin nedir? Güncel MDT Coin yorum ve grafiği

Measurable Data Token bugünkü fiyatı ₺0,490753 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺206.691.061 TRY. Measurable Data Token son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #497, piyasa değeri ₺324.873.678 TRY. Dolaşımdaki arz 661.990.346 MDT coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

MDT COİN NEDİR?

Ölçülebilir Veri Jetonu (MDT), veri sağlayıcıların ve veri alıcılarının güvenli ve anonim olarak veri alışverişinde bulunabileceği blok zinciri tabanlı bir veri ekonomisi sağlamayı amaçlamaktadır.

MDT ekosistemi artık gerçek kullanım senaryolarına sahip iki ürün sunuyor:

MyMDT Data Wallet, kullanıcıların anonim veri noktalarını paylaşarak ödül kazanmalarına olanak tanıyan, Ethereum tabanlı merkezi olmayan bir uygulamadır. Uygulama aşağıdaki uygulamalarla entegre edilmiştir:

MailTime, Magic Crystal ve Email Messenger.

MDT'nin veri analitiği dalı olan Measurable AI, anonim işlem verilerini finans kurumlarına ve şirketlere hizmet veren tüketici içgörülerine dönüştüren alternatif bir veri sağlayıcısıdır. MDT belirteci, veri ürün erişimi ve kullanıcı ödül programları için değişim aracı olarak kullanılan bir ERC-20 belirtecidir.

MDT ekibi Hong Kong'da yerleşiktir ve 10 yılı aşkın süredir birlikte çalışmaktadır. 2010'da başlattıkları ilk projeleri Talkbox, "Girişimcilik Çağı" adlı bir televizyon programına ve romana uyarlandı.

Ekip, yol haritalarında ekosistemdeki senaryoları genişletmek için daha fazla kullanıcı ve veri sağlayıcı arasında bağlantı kurmaya odaklanacak. Ayrıca, Ethereum'da bireysel kullanıcılar için veri ödülleri sunan daha fazla yeni uygulama üzerinde çalışıyorlar.

MDT projesinin 2017'de başlatılmasından bu yana ekip, MDT'yi veri paylaşımı için yeni standart yapmaya adamıştır.