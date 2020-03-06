MDOB senfonik konser verecek
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MDOB senfonik konser verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), senfonik konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

06.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:54
MDOB senfonik konser verecek

Devlet Opera ve Balesi (MDOB), senfonik konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlenecek konserde, MDOB orkestra korosu ve Devlet Konservatuvarı Lisans Korosu birlikte sahne alacak.

Orkestra şefliğini Nezih Seçkin'in yapacağı konserde, solist ve piyanist olarak Nana Miyoshi sahne alacak.

Kaynak: AA

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