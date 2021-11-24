MDOB, "Fonikler Köyü Konseri"nin prömiyerini yapacak - Haberler
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MDOB, "Fonikler Köyü Konseri"nin prömiyerini yapacak

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat
MDOB,

Mersin Devlet Opera ve Balesi, (MDOB) "Fonikler Köyü Konseri"nin prömiyerini yapacak.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi, (MDOB) "Fonikler Köyü Konseri"nin prömiyerini yapacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser 28 Kasım Pazar saat 13.00 ve 14.30'da Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Çocuklar ve büyükler için senfonik bir masal niteliği taşıyan eserin bestecisi, anlatıcısı ve orkestra şefliğini Tolga Taviş yapacak.

Sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramlarına değinilen eserle, klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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