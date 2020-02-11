MDOB'dan 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri

11.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:29

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın türkülerini senfonik forumla sanatseverle buluşturacak. 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri, 18 Şubat'ta Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.



MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi olan Neşet Ertaş'ın çok sevilen türküleri, senfonik konserle Mersinlilerin beğenisine sunulacak. 18 Şubat Salı akşamı gerçekleştirilecek konserin orkestra şefliğini Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın yapacak.



Mersin Devlet Opera Orkestrası ve Korosunun yer aldığı konserde, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Umut Akyürek konuk sanatçı olarak eşlik edecek. Konserde Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz ve Zafer Erdaş solist olarak sahne alacak.



Programda Ahirim Sensin, Neredesin Sen, Gönül Dağı, Yazımı Kışa Çevirdin, Al Elma Boyanır Mı, Mühür Gözlüm, Niye Çattın Kaşlarını, Dertli Yoldaş, Zahidem, Doyulur Mu, Kesik Çayır Biçilir Mi, Dane Dane Benleri Var, Ah Yalan Dünya ve Yanıyorum türküleri senfonik yorumla seslendirilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA