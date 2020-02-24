MDOB, "Aşk İksiri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak
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MDOB, "Aşk İksiri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" komik operasını tekrardan sahneleyecek.

24.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:06
MDOB,

Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci 'nin "Aşk İksiri" komik operasını tekrardan sahneleyecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat'ta Kültür Merkezi'nde sunulacak operanın rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, ışık tasarımını Tarı Deniz yapacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstleneceği 2 perdelik komik operada başlıca rolleri Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Kazım Erdem Özdemir, Faik Mansuroğlu ve Pınar Duygu Çınar paylaşıyor.

Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eser, Napoli'de bir kafede garsonluk yapan Nemorino'nun, patronu Adina'ya olan aşkını anlatıyor.

28 Kasım 2019'da promiyeri yapılan eser, sanatseverlerden beğeni almıştı.

Kaynak: AA
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