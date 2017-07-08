Mdf Deposunda Çıkan Yangında 2 İşçi Zehirlendi

- AYDIN'da, MDF imalatı yapılan bir işletmenin deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında dumandan zehirlenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.



Efeler İlçesi Ata Mahallesi 1071 Sokak'ta yer alan Serkan Zor'a ait MDF imalatı yapılan işletmenin deposunda, bugün saat 15.00'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek müdahale etti. 6 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiyeci tutuşan toz talaşları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çıkan dumanlar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.



Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale eden iki işçi, dumandan etkiledi. İşçilere önce itfaiyeciler yardım ederken, daha sonra olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Ayakta durmakta zorlanan iki işçi; daha sonra ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



İtfaiye ekipleri, alevlerin depodaki talaşlara ulaşmasını önlerken yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda yangın söndürüldü. İşyeri sahibi Serkan Zor yangının neden çıktığını bilmediklerini, bir anda başladığını söyledi.



Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - Aydın