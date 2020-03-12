McLaren, Avustralya yarışından çekildi
Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine Avustralya yarışından çekildiğini açıkladı.
12.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:51
Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine Avustralya yarışından çekildiğini açıkladı.
Formula 1'de bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Avustralya Grand Prix'inde yarışacak takımlar arasında yer alan McLaren Racing, bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine yarıştan çekildi. McLaren'den yapılan açıklamada sağlığın her şeyden daha önemli olduğu ve Avustralya yarışında takımın yer almayacağı belirtildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA